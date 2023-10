di Redazione, pubblicato il: 09/10/2023

(Inter) Stefano De Grandis su Sky Sport ha analizzato quanto siano importanti i cambi nelle strategie delle squadre di vertice.

Per quanto riguarda l’Inter l’atto di accusa all’allenatore pare evidente.

“Quelli dell’Inter sembrano cambi preordinati, ieri è uscito Thuram al 55’ e metti l’altra unica punta, non puoi mettere un attaccante in più al 75’. Non c’è una gestione dei cambi a seconda di cosa succede in partita. L’Inter ha tre giocatori mancini bravi, ma dall’altra parte sono usciti quelli alti. Non c’è una strategia nei cambi, ma sono preordinati»