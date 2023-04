Inter, Investcorp ma non solo: anche un italiano interessato (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/04/2023

Inter, sempre più incerto il futuro societario del club nerazzurro. Steven Zhang starebbe da tempo valutando l’ipotesi di cedere le quote di maggioranza del club o addirittura l’intero pacchetto.

Suning deve risanare il debito da 350 milioni di euro con Oaktree e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante sarebbe pronta a lasciare. Nelle ultime settimane si è spesso parlato dell’interesse della cordata del Bahrein Investcorp che sarebbe pronta a mettere sul piatto 650 milioni di dollari. Cifra che però sarebbe considerata troppo bassa davZhang che punterebbevad incassare più o meno il doppio, ovvero un miliardo e duecentomila euro.

Inter, occhio a Ravezzani: si attendono sviluppi

L’edizione odierna di Tuttosport ha rilanciato la notizia circolata ieri circa l’interesse di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano attualmente proprietario del Leeds.

Radrizzani starebbe valutando da tempo di cedere le sue quote del club inglese con la possibilità di acquisire entro gennaio 2024 l’intero pacchetto per 545 milioni di euro. Se dovesse andare in porto la cessione, l’imprenditore sarebbe pronto a presentare una proposta a Zhang. Si attendono novità.