04/08/2023

(Inter) Antonio Nocerino ha vissuto stagioni importanti nel Milan nello stesso ruolo che Frattesi oggi ricopre all’Inter. L’ex rossonero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’importanza del nuovo acquisto nerazzurro.

“Frattesi per me è la mezz’ala più forte che abbiamo in Italia, lo seguo da un bel po’. Ha gol, gamba e personalità. Spero possa fare più gol di me diventando il futuro della nazionale. Lui e Barella formano una coppia impressionante”.