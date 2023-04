Inter, il Barcellona pronto a svenarsi per Brozovic, c’è un motivo

di Redazione, pubblicato il: 21/04/2023

(Inter) Jofre Mateu ha vestito la maglia del Barcellona per sette anni tra giovanili e prima squadra. L’ex centrocampista blaugrana ha parlato di mercato ai microfoni di Sportitalia. La sua attenzione si è appuntata su Marcelo Brozovic, il suo arrivo in Catalogna sarebbe fondamentale per rinsaldare il centrocampo blaugrana.

«Per me Brozovic è il miglior giocatore attuale in Europa nel suo ruolo. Il Barcellona ne uscirebbe guadagnandoci molto dallo scambio. Perché se Busquets se ne va, non vedo un candidato migliore per la sua posizione. Kessie è un buon giocatore che deve anche recuperare un salario che non otterrà al Barcellona».