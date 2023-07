Inter, Gosens ha fame, vuole restare nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 21/07/2023

(Inter) Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Inter TV. Il tedesco sembrava essere uno dei partenti sicuri fino a qualche giorno fa. Negli ultimi giorni però il club pare aver cambiato idea, la conferma del laterale sembra sempre più vicina.

“La cosa più importante è la fame, altrimenti devi smettere. Sento dentro di me questa voglia, questa passione. Il mio desiderio è sempre stato quello di avere continuità in questa grande squadra. Sappiamo tutti che stagione ha fatto Fede ma sono contento lo stesso che il mister mi ha dato sempre più fiducia. L’obiettivo è la continuità qui all’Inter e poi tornare in Nazionale. Sappiamo tutti che stagione abbiamo fatto. Abbiamo fatto partite meno bene, lo sappiamo. Ma siamo usciti come grande squadra e famiglia. E meritavamo di più in finale di Champions. Deve essere punto di partenza, la finale ci deve dare consapevolezza che siamo forti. Dobbiamo arrivare lontano in tutte le competizioni. Siamo una grande squadra. Bisseck? Non ci conoscevamo. Gli ho subito scritto per dargli il benvenuto e per dirgli che se ha bisogno mi può sempre chiamare. Perché so quanto è importante avere una persona che parla la tua lingua in un paese diverso”