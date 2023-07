di Redazione, pubblicato il: 25/07/2023

(Inter) Interdipendenza.net avvia una nuova iniziativa editoriale. Una serie di ebook sui personaggi che hanno, o hanno avuto, l’Inter nel sangue.

Testi “veloci”, da leggere sotto l’ombrellone tra un caffè ed un tuffo. Poche pennellate per descrivere gli aspetti umani più dei numeri e dei dati.

Il numero zero è dedicato a Gigi Simoni a cui tutti gli interisti sono visceralmente attaccati per il suo modo di vivere l’Inter tanto più in un’epoca in cui la bellezza del calcio è sacrificata agli interessi geopolitici ed e finanziari.

Chi vuole può scaricarlo gratuitamente al link;