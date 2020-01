Inter Fiorentina probabili formazioni, Conte va verso un triplice cambio

Dopo aver superato per 4-1 a San Siro il Cagliari di Rolando Maran nella gara valida per i quarti di finale, i nerazzurri sono pronti al confronto con la Fiorentina. Il club toscano, che da quando sulla panchina siede Beppe Iachini sembra essere rinato, questa sera approderà al Meazza per vendere cara la pelle.

Antonio Conte dal canto suo in avanti farà a meno sicuramente di Romelu Lukaku, attaccante che spesso è stato costretto agli straordinari e che in campionato per le prossime due giornate dovrà guidare il reparto avanzato senza Lautaro Martinez.

Nel frattempo, secondo Gianluca Di Marzio l'allenatore originario di Lecce questa sera schiererà questo undici:

3-5-2 Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Young, Lautaro, Sanchez.