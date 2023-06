Inter, finale amara, l’Under 17 perde lo scudetto all’ultima curva

di Redazione, pubblicato il: 24/06/2023

(Inter) Allo stadio del Conero di Ancona è andata in scena la finalissima del campionato Under 17. Notte amara per i giovani nerazzurri sconfitti per 2 a 1 dalla Roma dopo aver eliminato Parma e Fiorentina.

I ragazzi di Polenghi si erano portati in vantaggio con Mosconi a inizio match. I giallorossi sono stati bravi a reggere l’urto e ad reagire con orgoglio. Il pareggio arriva grazie ad un gol di Feola poi il ribaltone grazie all’assist di Nardini per Nardozzi che fulmina Tommasi.