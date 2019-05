Inter Empoli, la probabile formazione: per Spalletti un solo dubbio

L’Inter ospita l’Empoli a San Siro, in una gara fondamentale per il futuro. Per i nerazzurri di Luciano Spalletti la qualificazione in Champions League era l'obiettivo minimo da raggiungere ad inizio stagione. Davanti a oltre 70.000 spettatori, serve una vittoria per chiudere in maniera dignitosa la stagione.

Dopo questa sera partirà l’era di Conte sulla panchina nerazzurra . Anche in caso di fallimento. Per la sfida ai toscani sembra ormai fatta la formazione che sfiderà gli uomini di Andreazzoli. Formazione ormai fatta in casa Inter. Il tecnico di Certaldo deve sciogliere il solito dubbio in attacco: Icardi o Lautaro? "Al momento - secondo la Gazzetta dello Sport - è in vantaggio l'ex capitano. Per il resto, rispetto a Napoli, tornano dal 1' De Vrij e Vecino. Poi in campo i soliti noti". Questa la probabile:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.