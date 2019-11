Inter, Conte parla delle scelte prese sul mercato in estate: le dichiarazioni

Antonio Conte, durante la conferenza stampa in vista del match contro il Verona, ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato estivo. Le sue parole ai giornalisti:



"Assolutamente sì. Penso che le scelte di mercato si facciano sempre in collaborazione con il club, sapendo cosa si può e non si può fare. La mia unica recriminazione è che nel momento in cui abbiamo programmato la rosa non abbiamo preventivato certe situazioni, anche perché erano accadute pure in passato. L'unico rammarico è questo, per il resto sono contento di avere questa rosa a disposizione.



A livello calcistico si può e si vuole lavorare e c'è voglia di farlo, ma a livello numerico siamo stato superficiali e oggi purtroppo, in maniera serena qualcosa la stiamo pagando. Avessimo fatto qualche rotazione in più magari qualche chance in più potevamo averla. Però, ripeto, fa parte di un percorso. Noi possiamo accelerare le cose, non ignorarle. Se si ha voglia di andare tutti insieme verso un solo obiettivo. Questo lo dobbiamo sapere e tutto viene sempre fatto per il bene dell'Inter. Vincere ti cambia la vita e l'ho spiegato anche ai ragazzi".