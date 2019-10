Inter Borussia, problemi per il centrocampista nerazzurro: si decide domani

In vista di Inter-Borussia Dortmund Antonio Conte rischia di perdere Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è in dubbio per la sfida di domani sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, solo nella giornata di domani il tecnico nerazzurrò deciderà se portare in panchina il calciatore.

Con il probabile forfait di Vecino, spazio a Gagliardini dal primo minuto, che andrà a comporre con Barella e Brozovic la mediana nerazzurra. Anche in casa tedesca si fanno i conti con gli assenti. Non saranno del match Marco Reus e Paco Alcacer.