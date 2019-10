Inter Borussia - Altro titolare a rischio. Lo svela Favre in conferenza

In vista di Inter Borussia Dortmund, il tecnico dei tedeschi, Lucien Favre, ha parlato in conferenza stampa.

Burki è disponibile?

"Ancora non lo sappiamo, vedremo dopo la rifinitura. Ieri stava meglio ma ancora non abbiamo certezze in merito".

La classifica del girone?

"Conte ha detto che non è una finale ed è giusto, può succedere ancora di tutto".

Chi il capitano senza Reus?

"Non è un argomento di cui parlare. Reus non sarà dei nostri, aveva già un'infezione nei giorni scorsi e oggi non se l'è sentita di venire qua con noi".

Il rendimento di Hummels?

"Ha giocato bene nelle ultime gare. Siamo molto contenti di averlo in squadra".

Le assenze di Alcacer e Reus?

"Io mi concentro solo su quelli che ci sono. Loro sono forti ma purtroppo non sono con noi".

Sancho è rientrato?

"Adesso è di nuovo con noi, dopo ciò che è successo nell'ultimo fine settimana e la relativa multa".

Cosa si aspetta dalla gara con l'Inter?

"Mancano 4 partite, può succedere tanto ma per noi è importante la gara di domani. L'Inter è molto forte, ha giocato benissimo contro la Juve e pure col Sassuolo".

Cosa penso dell'Inter?

"L'abbiamo seguita e la consociamo bene. E' una squadra forte, sa difendere bene, ma ogni squadra ha le proprie pecche".

Chi al posto di Reus?

"Abbiamo tante alternative, ovviamente non sono qua per dare la formazione".