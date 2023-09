Inter, bordata a Klaassen da un grande “orange”: “perchè all’Inter?”

di Redazione, pubblicato il: 05/09/2023

(Inter) Ronald De Boer, stella della nazionale olandese dei tempi d’oro, ha espresso su Ziggo Sport il suo giudizio molto negativo sul trasferimento di Klaassen all’Inter.

“Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la logica e questo non mi piace. Se fosse stato titolare in Italia, l’avrei capito, ma non è questo il caso…Credo che non volesse sedersi sulla panchina dell’Ajax, si sentiva troppo forte per questo e quindi voleva fare una buona mossa per la sua carriera. Ed è arrivata l’Inter”.