di Redazione, pubblicato il: 06/07/2023

(Inter) Siparietto simpatico ma anche chiarificatore dei rapporti tra giocatori, famiglie e dirigenza di un grande club quello che ha visto Piero Ausilio protagonista di un evento alla Triennale di Milano.

Il Ds nerazzurro ha rivelato il suo ruolo di “controllore social” di una categoria di persone molto particolare. “Non ho un profilo Instagram ufficiale ma ne ho dovuto creare uno per controllare le mogli. Perché qualcuna mi ha creato problemi. Dalle mogli e dalle fidanzate si capiscono tante cose, anche della personalità del calciatore. Poi, ovviamente, seguo anche qualche calciatore, anche di altre squadre, perché devo mischiare le cose per non far capire. Però ho iniziato con una moglie famosa di un calciatore perché mi stava dando tantissimi problemi.”