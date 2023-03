Inter, anche De Vrij lascia la nazionale, rientro precipitoso

di Redazione, pubblicato il: 26/03/2023

(Inter) Stefan De Vrij non doveva partecipare al turno di qualificazioni per i prossimi europei. Era stato convocato in extremis per chiudere la falla aperta dall’infortunio di De Light. Poche ore di permanenza in ritiro, poi il rientro a Milano in tutta fretta, la compagna Doina sta per regalargli un figlio.

Questo il comunicato della Federazione olandese: “Anche Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro della nazionale olandese. D’intesa con il Ct della nazionale Ronald Koeman, è stato deciso che il difensore dell’Inter tornerà in Italia a causa di un imminente allargamento familiare. A causa di questi cambiamenti, la selezione per l’incontro con Gibilterra rimane a 23 giocatori”.