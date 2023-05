Inter, a San Siro un derby tinto di rosso

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

(Inter) Lo spettacolo del derby di Champions non sarà solo in campo. Anche i club si stanno attrezzando per proporre corografie degne dell’importanza dell’appuntamento.

La Gazzetta dello Sport indica la strada scelta dal club rossonero.

“Il Milan ha chiesto a tutti i suoi tifosi – che il club stima in oltre 550 milioni sparpagliati in tutti i continenti – di accendere qualcosa di rosso in vista del primo round con l’Inter. È così che nasce il senso di A light that never fades – Una luce che non si spegne mai – campagna multicanale e globale che invita i tifosi a illuminare case, città e spazi digitali con una luce rossa. Può essere quella della tv, del pc, di un tablet o anche dello smartphone (basta collegarsi al canale YouTube del club, dove è disponibile in streaming live uno schermo rosso) ma intanto a illuminarsi di rosso sono stati anche… bersagli grossi. Come il Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo, seguito da piazza Duomo e, ovviamente, lo stadio Meazza (con ippodromo).”