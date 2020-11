Inter a lavoro per blindare Bastoni, il rinnovo di Lautaro al momento bloccato

L’Inter è già al lavoro per blindare Alessandro Bastoni. Come riporta Tuttomercatoweb.con, la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente del difensore e avrebbe messo sul piatto un prolungamento fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. L’ufficialità del rinnovo potrebbe arrivare a gennaio, soprattutto per questioni di bilancio.

Resta ferma, invece, la trattativa con l’entourage di Lautaro Martinez. Tra le parti ci sarebbe ancora distanza, l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla clausola rescissoria. I nerazzurri vorrebbero eliminarla o al massimo aumentarla e sarebbero in attesa di un incontro con gli agenti per provare a trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parte. L’entourage dell’argentino, al momento, non può raggiungere Milano a causa del Covid, facendo difatti slittare l’affare.

Nel frattempo l’Inter ha chiuso per altri due rinnovi, quello di Danilo D’Ambrosio e quello di Samir Handanovic. Il difensore avrebbe già trovato l’intesa per un prolungamento fino al giugno del 2022, mentre il portiere è pronto a legarsi all'Inter fino al 2023.