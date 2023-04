(GdS) Incredibile, le durissime parole di Allegri nei confronti dell’Inter

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/04/2023

Allegri su tutte le furie dopo il triplice fischio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero al rientro negli spogliatoi se l’è presa prima con Dario Baccin, dopo anche con Beppe Marotta fino ad arrivare a tutta la squadra.

Sarebbero volate parole e offese piuttosto pesanti. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato l’ira del livornese. Dalla ricostruzione fatta dalla rosea, l’allenatore livornese avrebbe dichiarato: “Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”.

Allegri ai suoi: “Non dobbiamo mandarli in Champions”

Allegri avrebbe proseguito anche con i suoi nello spogliatoio con parole molto dure ai giocatori per la prestazione e la sconfitta per poi riprendersela con l’Inter: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.

Ora non resta che aspettare il referto arbitrale per capire se gli ispettori federali abbiamo assistito alla scena. Allegri rischierebbe dunque una squalifica.