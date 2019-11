Gabigol Inter, Conte chiude le porte ad un suo ritorno in nerazzurro

Dopo la doppietta in extremis durante la finale di Copa Libertadores contro il River Plate, Gabigol è tornato a far parlare di sé. Oltre alla valutazione del cartellino in evidente aumento, si è vociferato anche di un possibile ritorno del brasiliano nella Milano nerazzurra.

A smentire tale ipotesi però, dopo l'AD Giuseppe Marotta ci ha pensato anche Antonio Conte. Queste le parole dell'allenatore pugliese in conferenza stampa pre-Spal:

"Su di lui ha già parlato il direttore Marotta prima della sfida con lo Slavia. La società ha le idee molto chiare sotto questo punto di vista. A me piace parlare dei miei calciatori, quindi con tutto il rispetto per Gabigol io non lo considero un mio giocatore. Sarebbe una mancanza di rispetto sia verso i miei giocatori sia verso il Flamengo stesso".