Futuro Conte Inter, il tecnico è disposto a restare ma ad una condizione

In una situazione non propria rosea per le finanze di un po' tutti i club, in casa Inter si sta lavorando per cercare la miglior soluzione possibile per avviare un progetto vincente partendo dalla vittoria dello scudetto.

Ed è cosi che entra in scena (inevitabilmente) il nome di Antonio Conte, tecnico che nel capoluogo lombardo percepisce 12 milioni di euro netti a stagione e che non ha ancora ricevuto direttive per il futuro prossimo.

L'AD Giuseppe Marotta e il vice-Presidente Javier Zanetti nei giorni scorsi hanno espressamente fatto sapere che bisognerà ridurre i costi. Conte dal canto suo si è detto disposto a restare, ma per fare ciò, secondo Sportmediaset, pretenderà determinate garanzie.