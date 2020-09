Ex nerazzurri - Keita Baldé torna in Italia: Sampdoria pronta a chiudere

Secondo le ultime notizie di calciomercato, presto la Serie A potrebbe riabbracciare Keita Baldé, sul quale si sarebbe fiondata la Sampdoria. La trattativa, secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, sarebbe in fase avanzata.

I blucerchiati si sarebbero fiondati sul giocatore senegalese sotto esplicita richiesta di Claudio Ranieri, e adesso stanno cercando la formula migliore per permettere al Monaco di liberarlo. La Samp vorrebbero Keita in prestito, ma non è da escludere anche una soluzione definitiva. Da registrare anche l'interesse della Fiorentina sul giocatore, che al momento sembra però più defilata.

Nerazzurro nella stagione 2018-2019, Keita ha lasciato il segno nella sua esperienza all'Inter soprattutto per aver siglato uno dei due gol nell'ultima giornata di due anni fa contro l'Empoli, vittoria che è valsa la qualificazione in Champions per gli uomini di Spalletti.