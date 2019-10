Euro 2020, serata positiva per i 5 nerazzurri. Lukaku e Lazaro in gol

Serata positiva per i giocatori dell'Inter impegnati con le rispettive nazionali. Sono arrivate 4 vittorie e un pareggio. Romelu Lukaku ha realizzato una doppietta e servito un assist nella larga vittoria del Belgio, 9-0 contro San Marino.

Valentino Lazaro ha guidato la rimonta dell'Austria contro Israele. L'esterno nerazzurro ha segnato la momentanea rete del pareggio su assist dell'ex Inter Arnautovic. L'Austria ha vinto 3-1.

Tutto facile per la Croazia di Marcelo Brozovic. Netto 3-0 casalingo contro l'Ungheria. Successo anche per l'Olanda di Stefan De Vrij in rimonta contro l'Irlanda del Nord. Una vittoria per 3-1 arrivata negli ultimi 10 minuti, dopo che gli ospiti sono passati in vantaggio. Il difensore nerazzurro non ha giocato.

Pareggio per la Slovacchia di Milan Skriniar che impatta 1-1 in casa contro il Galles.