Dzeko - I tifosi chiedono informazioni sulla permanenza, lui...

Come da programma, in mattinata, Edin Dzeko ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, dato che domani inzierà il ritiro della Roma.

L'attaccante bosniaco è al centro di voci di mercato, per questo motivo i tifosi giallorossi hanno chiesto lumi riguardo l'avvenire del loro centravanti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il numero 9 non ha dato nessuna risposta in merito.