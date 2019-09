CdS - Diamanti parla della corsa scudetto: le dichiarazioni

Alessandro Diamanti, ai microfoni del "Corriere dello Sport", non si sbilancia sulla corsa al titolo. L'ex giocatore del Bologna vota sempre la Juventus, anche se sulla panchina nerazzurra si è seduto Antonio Conte:



"Nonostante Conte e Ancelotti, la Juve resta la più forte.



In pratica, è come se avesse due squadre mentre Inter e Napoli ne hanno una".