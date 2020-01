Brozovic Inter, esami per il centrocampista. Si teme un altro ko

Si teme un'altra tegola in casa Inter: Marcelo Brozovic è uscito dal campo durante il finale di partita contro il Lecce, con i nerazzurri in ansia per le condizioni del centrocampista croato.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla "Gazzetta dello Sport" oggi ci saranno degli esami per la pedina di Conte, con quest'ultimo che dopo il doppio infortunio Sensi-Barella di qualche mese fa potrebbe perdere quindi un elemento fondamentale per il suo mosaico tattico.



Dopo il forfait contro il club salentino, Eriksen diventerebbe quindi un'urgenza per la mediana nerazzurra. Adesso si lavora sull'affare, per regalare ai tifosi e all'allenatore nerazzurro un innesto di prima qualità in un reparto carente di valide alternative.