Bologna-Inter, i rossoblù pronti per la sfida. Niente sconti e voglia di stupire

Bologna-Inter, si giocherà domani al Dall’Ara una partita che vale il primo posto per i nerazzurri.

Dopo mesi in cui sulla classifica dell’Inter appare il famoso asterisco per aver giocato una partita in meno rispetto alle altre, domani sera si avrà finalmente la classifica reale di questa Serie A. La squadra di Inzaghi è infatti chiamata a recuperare il match contro il Bologna, che non si giocò a causa dei molti contagiati da Covid-19 nelle fila dei rossoblù. Da quel 6 gennaio la classifica dell’Inter è cambiata più volte, ma domani potrebbe ritrovarsi esattamente dove era il giorno dell’Epifania ovvero al primo posto in classifica. Chi pensa che sia tutto facile e semplice evidentemente non ha fatto i conti con la squadra felsinea che in campionato viene da 4 risultati utili consecutivi, tra i quali spiccano i pareggi in casa di Milan e Juventus.

A fare il punto in casa bolognese è stato Emilio De Leo, assistente tattico di Mihajlovic, che ancora non è tornato dal suo ciclo di cure che lo tengono lontano dalla panchina.

Come riportato dal sito di SportMediaset, De Leo ha dichiarato che i suoi ragazzi sanno benissimo di avere tutti gli occhi addosso e di incontrare una squadra fortissima come l’Inter, ma che alla sua squadra la dignità di combattere non è mai mancata e non mancherà neanche domani sera.

Soffermandosi sulla questione delle motivazioni, l’assistente tecnico dei rossoblù, ha sottolineato come i suoi abbiano bisogno di dare risposte innanzitutto a sé stessi e di voler migliorare il trend del girone di ritorno. Vincere contro i campioni d’Italia sarebbe inoltre una soddisfazione per tutto l’ambiente, fatto da professionisti che daranno tutto fino alla fine e che non ci stanno mai a tornare sconfitti dalle loro famiglie.

Per quanto riguarda la formazione nel Bologna rientreranno i giocatori che sono rimasti fuori nel match contro l’Udinese del week-end scorso a causa di un virus intestinale, mentre sarà assente Dijks, fermato da un problema muscolare. Per quanto concerne invece il modulo tattico, De Leo non si è sbilanciato affermando che i suoi difensori hanno dimostrato di giocare bene con la difesa a tre ma che il modulo 4-2-3-1 resta una soluzione percorribile.

Per l'Inter sarà fondamentale entrare in campo con la giusta concentrazione se vorrà riprendersi la vetta della classifica.