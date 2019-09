ANSA - Il sindaco Sala fa il punto sulla questione stadio: le dichiarazioni

Beppe Sala, sindaco di Milano, dice la sua sul nuovo stadio di Inter e Milan. Si apre a un'ipotesi legata all'interesse dei club:



"Non sarebbe per noi ovviamente gradita però qui stiamo parlando di società private che nel loro legittimo interesse potrebbero fare anche una cosa del genere. I due club potranno legittimamente scegliere: se preferiscono per le loro ragioni costruire uno stadio nuovo: se ne ragionerà, io non posso che cercare di favorirle con tutte le ipotesi”.

“La cosa importante è che si arrivi presto a una decisione, perché questo dibattito rischia di trascinarsi per molto tempo, però noi offriamo la massima collaborazione su ogni possibilità”.