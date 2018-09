Inter Tottenham (Youth League): le formazioni ufficiali

Le ufficiali

Sono ufficiali le formazioni del match di Youth League tra Inter e Tottenham in programma quest’oggi alle ore 14.00. Questi gli uomini scelti dai due tecnici per l’esordio in Europa: E’ possibile seguire il match in diretta su Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma Sky). Questa sera alle 18.55 l’esordio della prima squadra.

INTER: 1 Dekic; Persyn, Nolan (c), Van den Eynden, Corrado; Gavioli, Pompetti, Demirovic; Mulattieri; Merola, Colidio

A disposizione: 12 Tintori, 2 Grassini, 9 Adorante, 11 Salcedo, 15 Burgio, 16 Schirò, 17 Rizzo

Allenatore: Armando Madonna

TOTTENHAM: 1 Austin; 2 Eyoma, 3 Walcott, 6 Binks, 3 Brown; 4 Skipp, 8 Oakley-Boothe; 7 Bennett, 10 Roles, 11 Maghoma; 18 Parrott

A disposizione: 13 De Bie, 9 Richards, 12 Lyons-Foster, 14 Bowden, 15 White, 16 Shashoua, 17 Patterson

Allenatore: John McDermott