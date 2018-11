Inter Store | La maglia della Champions League è “difettosa” ecco perché

Inter Store, particolare trascurato

Inter Store – La maglia ufficiale dei nerazzurri, versione Champions League, non sarà mai come quella dei campioni che disputeranno la competizione. Il discorso è da allargare a tutte e 3 le divise. Nello store è possibile acquistare sia la versione replica che quella gara, cioè la stessa di quella indossata dai calciatori. C’è comunque una leggera differenza tra quelle in vendita, player version, e quelle in dotazione alla squadra. L’etichetta interna, in quelle indossate è termoapplicata, mentre nelle altre è cartacea.

Ecco un esempio:

Ma veniamo al punto. La UEFA non consente ai nerazzurri di applicare lo sponsor “Driver” sul retro della divisa. Tutte quelle in vendita negli store, tranne la terza, anche quelle dei portieri, hanno applicato lo sponsor “Driver”. Dunque i tifosi nerazzurri non potranno mai avere la maglia come quella dei propri idoli in campo eccezion fatta del third kit.

