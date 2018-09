Inter Store | A breve un’importante novità per tutti i tifosi

Loading...

Inter Store, importante ritorno

Inter Store – Tramite tre storie Instagram, l’Inter, ha svelato il prossimo prodotto in vendita negli store nerazzurri.

Coming soon

Arriveranno presto, o meglio, torneranno, perchè le divise dei portieri sono assenti ormai da 6 anni. Circa un mese fa, nello store ufficiale di Galleria Passarella, sono state vendute le prime divise gialle (ne ho parlato quì), esclusiva di quel rivenditore, non erano disponibili nello store online. Erano personalizzabili solamente con il nome di Handanovic. Gli addetti alla vendita non avevano certezze sulla futura disponibilità, visto sarebbe potuto trattarsi di un una prova in edizione limitata. A distanza di un mese l’Inter è pronta a lanciare, anche online, le due casacche, sia verdi che gialle.

Dettaglio non trascurabile è il fatto che la maglia sia un prodotto da catalogo personalizzato, infatti non vi saranno etichette a marchio Inter. E’ una divisa Nike personalizzata ad Hoc. L’Inter si sta allineando alle altre potenze calcistiche, un passo importante è anche quello delle maglie, rendere accessibile al pubblico tutto il materiale tecnico commercializzabile. La svolta è avvenuta con la messa in vendita della divisa away player version, mai commercializzata sino ad ora, e prosegue con la vendita delle maglie da portiere.

Foto in esclusiva