Inter, Spalletti ritrova il gruppo e pensa al Jolly : gli aggiornamenti

Spalletti fa il conteggio dei suoi

E’ un’Inter quasi al completo quella che si è ritrovata oggi ad Appiano. Milan Skriniar ha anche concesso un’intervista e sarà titolare contro il Parma, presente anche Roberto Gagliardini. In giornata dovrebbe arrivare anche la colonia croata dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro la Spagna.

Proprio dalla nazionale di Tadic sono arrivati i problemi per Luciano Spalletti. Sime Vrsaljko,infatti,ha lasciato il campo al 20′ del primo tempo per un fastidio al ginocchio. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Nella sfida di sabato quasi certo anche il forfait di Lautaro Martinez, il quale non ha smaltito il problema al polpaccio.

Il Jolly

Il tecnico di Certaldo, dunque, è a corto di punte e sarà costretto a calare il Jolly. Si tratta di Keita Balde che verrà schierato al centro dell’attacco con ai lati Ivan Perisic e Matteo Politano. Il senegalese, in occasione della sua presentazione in nerazzurro, era stato chiaro:

“La mia posizione preferita? Le posso fare tutte e quattro in attacco, ma giocherò dove vorrà Spalletti. Per lui e per l’Inter sono disposto anche a fare il difensore…”