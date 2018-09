Inter, pessima notizia per l’ex obiettivo nerazzurro: sogno infranto

Inter: quando le cose cambiano in pochi mesi

Ramires, centrocampista brasiliano, in forza allo Jiangsu si allenerà con la squadra B cinese. Questa la punizione riservatagli da Suning, proprietario anche dell’Inter, per non aver accettato il rinnovo contrattuale. Il contratto dell’ex Chelsea scadrà a gennaio ed il calciatore non ha nessuna intenzione di prolungare il rapporto lavorativo. Ramires ha espresso più volte di voler lasciare la squadra, infatti, nel precedente mercato invernale era stato molto vicino al trasferimento in nerazzurro.

In estate anche la Lazio lo ha sondato ma il sogno del brasiliano è quello di rientrare in Portogallo, magari con la maglia del Benfica. Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo As, Ramires sarebbe stato messo davanti ad un bivio : rinnovo contrattuale o quattro mesi nella squadra B dello Jiangsu.

Il ragazzo non ha cambiato idea ed è sceso in campo nel match che la seconda squadra cinese ha giocato contro le riserve del Tianjin Quanjian. Due gol e un assist per l’ex nazionale verdeoro che, in attesa di lasciare il club asiatico, vuole comunque tenersi in condizione in attesa di nuova avventura. I tifosi dell’Inter, a questo punto, sicuramente non hanno più speranze di poterlo vedere ad Appiano.

Fonte: gazzetta dello sport