Inter Parma | Le formazioni ufficiali: doppia sorpresa di Spalletti

Inter Parma | Ecco le scelte di Luciano Spalletti per la gara di oggi

Inter Parma andrà in scena tra poco (ore 15) allo stadio di Milano, dove i nerazzurri sono chiamati a dare continuità alla gara di Bologna che ha portato i primi tre punti di questo campionato. Luciano Spalletti ha da poco reso note le sue scelte per questa gara. Difesa confermata con De Vrij e Skriniar al centro e D’Ambrosio. La prima sopresa dell’11 titolare è Dalbert, preferito ad Asamoah sulla sinistra. A centrocampo confermata la coppia di due settimane fa composta da Gagliardini e Marcelo Brozovic. Alle spalle dell’unica punta agiranno, Perisic e Nainggolan, che ha rappresentato la vera svolta rispetto alle prime due gare che hanno portato un solo punto. La seconda sorpresa è Candreva, preferito dal primo minuto a Politano. In attacco Spalletti ha scelto di nuovo Keita Balde Diao. Icardi lasciato in panchina. Probabile che sia un riposo precauzionale in vista della gara di martedì contro il Tottenham.

L’11 scelto da Spalletti

Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Keita.