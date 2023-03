Zhang-Inter, cessione in vista? Riotta dice tutto sul passaggio di proprietà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/03/2023

Zhang-Inter, si continua a parlare di un possibile cambio di proprietà. Nelle ultime settimane è tornato in auge il tema della cessione delle quote societarie dell’Inter. La società di viale della Liberazione, secondo le indiscrezioni della stampa, sarebbe stata messa in vendita dal presidente Steven Zhang, ma di fatto sembra che ancora non ci sia nulla di concreto.

Una situazione che mette in agitazione i tifosi nerazzurri, visto che le ultime due sessioni di mercato si sono chiuse con un attivo importante senza la possibilità di investire per rendere la squadra competitiva. E, stando così le cose, anche la prossima estate sarà lo stesso. Intanto, il giornalista e tifoso interista, Gianni Riotta, ha parlato di come stanno realmente le cose.

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro al centro delle voci sulla cessione: Riotta dice come stanno le cose

Dunque, l’Inter, come anticipato, potrebbe essere ceduta. Ma, di fatto, se ciò avverrà, si saprà tutto soltanto a cose praticamente fatte. Intanto, il giornalista Gianni Riotta, ai microfoni di Radio Nerazzurra, ha descritto la situazione sul passaggio di proprietà. Infatti, lo stesso Riotta, ha affermato di avere un figlio che lavora a Wall Street e che ha indagato sulla cessione del club nerazzurro.

La notizia è che ci sono tanti interessamenti di fondi americani pronti a prelevare l’Inter, ma finchè Steven Zhang non cede, questi interessi rimangono tali. Insomma, sembra che le cose siano ancora in alto mare per la cessione. Adesso è il momento di tornare con la testa al campo, dopo la brutta sconfitta contro il Bologna, ci vuole una vittoria che possa far ripartire la squadra.