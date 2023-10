Torino Inter, Thuram e l’importanza del “noi”: le parole dell’attaccante

di Davide Currenti, pubblicato il: 21/10/2023

Torino Inter, altra partita da protagonista per Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro ha aperto le marcature con un bel destro ad incrociare su assist di Denzel Dumfies.

Impatto devastante nell’Inter, ma solo chi non l’aveva mai visto giocare poteva avere dubbi sul rendimento di Marcus, che di partita in partita sta letteralmente lasciando tutti gli scettici lungo la strada.

Torino Inter, Thuram e il gruppo

A fine partita, queste le dichiarazioni di Marcus Thuram, dando grande peso e importanza alla squadra, al “noi”. “È stata una bella partita, ogni gara fuori casa in Serie A è complicata, sapevano che sarebbe stata dura giocare qui, poi nel secondo tempo abbiamo fatto 3 gol e ottenuto una bella vittoria. Soffrire qui a Torino è normale, è una squadra molto fisica. Dumfries? Denzel è un grande giocatore, mi trovo molto bene con lui, lo ringrazio per l’assist di oggi. Questa è una squadra di grande livello, sono molto contento di essere qui e di poter aiutare il gruppo in ogni partita. Sto crescendo molto, spero di fare sempre meglio”.

