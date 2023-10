Torino Inter, Inzaghi: “Vittoria molto importante, molto bravi i ragazzi”. Su Thuram e Lautaro…

di Davide Currenti, pubblicato il: 21/10/2023

Torino Inter, molto soddisfatto mister Simone Inzaghi per il successo dei nerazzurri. Una partita non semplice, un Torino con tanta intensità per 60 minuti, poi è uscita la forza dell’Inter.

Questo il commento del tecnico: “I ragazzi sono stati molto bravi, si sono sacrificati, hanno fatto un’ottima fase di non possesso e abbiamo vinto una partita molto importante. Dopo la sosta incontrare il Torino non era semplice. Le partite si giocano in due fasi, nell’ultima mezz’ora spesso le gare cambiano, i ragazzi che sono entrati hanno fatto bene come quelli che sono usciti, il Torino per 60 minuti ha tenuto una grande intensità e non era facile”.

Torino Inter, Inzaghi su Thuram e Lautaro

Inzaghi si gode la coppia d’oro Lautaro-Thuram. Così l’allenatore sull’attaccante francese: “Si è presentato nel migliore dei modi, è arrivato con tanti buoni propositi, ha voglia di imparare e si è inserito benissimo, si è calato benissimo nella parte e deve continuare così come i suoi compagni.”

Sul capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ecco le parole di Inzaghi: “Lavora benissimo, è tornato da un giorno e mezzo, ha fatto una grande gara e ha la fortuna di giocare con una squadra che lo mette sempre nelle migliori condizioni ogni partita”.

(fonte: inter.it)