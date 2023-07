Skriniar-Inter, lo slovacco confessa tutto: ecco da quanto tempo era in contatto con il PSG

Sul periodo in cui è stato infortunato: “Sì, certo, questa è la prima volta che mi succede questo genere di cose. Non avevo mai avuto un infortunio a lungo termine prima di questo. Quindi, naturalmente, molte domande mi sono passate per la testa. Ma i medici hanno fatto un buon lavoro e io non mi sono arreso, ho lavorato per rimettermi in forma. Ora, questo è tutto, questa storia è dietro di me. Ha firmato per cinque anni con il PSG. Nel calcio, questo tipo di impegno è un po’ come un contratto di matrimonio… Cinque anni sono lunghi, ma sono grato che Parigi mi conceda tanta fiducia. Sono convinto, e tutti possono vederlo, che le grandi ambizioni del PSG siano legittime. Parigi cresce ogni anno e sono felice di far parte di un progetto del genere. Tutti sanno di cosa ha bisogno il club, cosa vuole raggiungere il PSG e tutti abbiamo lavorato, sin dal primo giorno, per raggiungere questo obiettivo”.