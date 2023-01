Skriniar è un intrigo. Via subito? Il parere di Pardo è netto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/01/2023

Skriniar e il suo mancato rinnovo stanno animando le colonne di mercato in riferimento all’Inter. Una matassa complessa, oltre che lunghissima, quella che riguarda il difensore slovacco, dato ormai lontano da Milano.

Ma quando sarebbe giusto avvenisse la separazione? A giugno l’Inter perderebbe il calciatore a zero (probabilmente in direzione Psg). Ecco perché si sta facendo largo l’ipotesi di una cessione già a gennaio per ricavare introiti altrimenti perduti.

Skriniar, il momento della cessione, cosa fare. Da Pardo un suggerimento

Dal giornalista Pierluigi Pardo una valutazione sull’operazione e l’intreccio migliore: “È un calcolo un po’ triste, l’Inter credo abbia buone possibilità di andare in Champions anche senza Skriniar e pochissime possibilità di diventare campione d’Italia anche con Skriniar”, le parole alla trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio24.

Nel virgolettato, ripreso da tuttomercatoweb, il verdetto: “Forse lo si potrebbe cedere per avere un tesoretto più avanti”.