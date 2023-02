Sampdoria-Inter, la crisi interna dei blucerchiati: numeri impietosi

di Davide Currenti, pubblicato il: 12/02/2023

Sampdoria–Inter chiuderà il programma della 22esima giornata di campionato. La squadra di Dejan Stankovic riceverà i nerazzurri, forti dal successo ottenuto nel derby di Milano. Una sfida che, sulla carta, non dovrebbe avere storia. Lo dicono anche i numeri casalinghi dei blucerchiati. Ma si sa, la palla è sferica e al fischio d’inizio conterà ben altro per portare a casa la posta in palio piena.

Un’analisi dei padroni di casa vede la Sampdoria la peggiore squadra della serie A in due statistiche. A ‘Marassi’ non arrivano nè punti, nè gol. Il pareggio di Monza, molto rocambolesco (il pari brianzolo è arrivato al 97esimo su rigore con Pessina), ha messo fine ad una serie di sconfitte consecutive.

Sampdoria-Inter, peggior attacco e minor punteggio interno

L’Inter arriverà a Genova per continuare la striscia positiva di successi in campionato. Dopo Cremonese e Milan, la squadra di Simone Inzaghi deve trovare quella continuità che nel girone d’andata è mancata.

Affronterà una Sampdoria che in casa non va proprio: peggior attacco interno e minor numero di punti conquistati. Sono 10 le partite giocate dei blucerchiati fino ad ora a ‘Marassi’: 2 pareggi e 8 sconfitte con solamente 2 reti all’attivo.

Una situazione molto complicata. Come detto, numeri impietosi. E l’Inter? non dovrà assolutamente commettere nessun passo falso. I numeri contano fino ad un certo punto. Dal fischio d’inizio conteranno approccio alla partita, determinazione, agonismo e qualità. E i nerazzurri hanno dimostrato di averne tanta.