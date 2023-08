Salisburgo-Inter, ecco la probabile formazione dei nerazzurri

di Diego De Cicco, pubblicato il: 09/08/2023

Salisburgo-Inter, si gioca oggi alle ore 19 nella città austriaca.

Sarà la quarta partita di questa pre season nerazzurra. Dopo la vittoria contro la Pergolettese e le due partite giocate in Giappone contro l’Al-Nassr, finita in pareggio, e il PSG vinta dai ragazzi di Inzaghi, oggi nuovo test match. Salisburgo-Inter, alle 19 calcio d’inizio. Out Lautaro in avanti spazio a Correa e Thuram. A centrocampo confermato Frattesi.

Alla Red Bull Arena ci si aspetta un Inter ancora in fase di costruzione, ma a 10 giorni dall’inizio del campionato la partita potrà dire molto al mister e alla dirigenza che sta ancora lavorando per completare la rosa. La partita sarà comunque molto probante anche perché il Salisburgo, Campione d’Austria in carica, ha già giocato due partite di campionato vincendole entrambe senza subire gol.

Mister Inzaghi dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, rimasto a Milano per precauzione e Acerbi che è out per un risentimento muscolare.

Si scenderà in campo con il classico 3-5-2- Probabile l’esordio di Sommer tra i pali. Il trio di difesa vedrà Darmian, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre al centro Calhanoglu farà da regista con accanto Barella e Frattesi. In avanti spazio a Correa e Thuram.