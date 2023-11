Rivoluzione Bobo TV, saltano tre ex nerazzurri

di Redazione, pubblicato il: 04/11/2023

(Inter) Come in uno spogliatoio spaccato anche nella Bobo TV è arrivata l’ora del caos. Nell’ultima trasmissione serale Bobo Vieri ha annunciato la separazione del gruppetto storico che da tempo aveva catalizzato l’attenzione di molti tifosi. Adani, Cassano e Ventola escono di scena improvvisamente, i tre ex nerazzurri non saranno più protagonisti dei commenti serali sul calcio italiano.

“Volevo comunicavi che da questa sera sarò solo io alla BoboTV, ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi”.