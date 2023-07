Inzaghi-Inter, il tecnico suona la carica per lo scudetto. E sul mercato…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/07/2023

Inzaghi-Inter, parla il tecnico nerazzurro. Direttamente dal ritiro in Giappone della squadra nerazzurra, Simone Inzaghi ha parlato di quelli che sono gli obiettivi stagionali del club, ma anche di tattica, facendo un accenno al mercato. L’allenatore interista, si appresta ad affrontare la sua terza stagione in nerazzurro ed è molto carico per l’inizio di questa stagione.

Ecco le parole di Inzaghi come riportate da Calciomercato.com: “Chiaramente l’ultima è stata una grande stagione, ci ha permesso di vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Poi abbiamo fatto la finale di Champions League, che è stata un grandissimo successo. Rispetto all’anno scorso abbiamo vinto una grande crescita a livello europeo, non capita tutti gli anni di disputare una finale di Champions. L’Inter, per esempio, era da 13 anni che non ci arrivava. E’ quindi un motivo di grande orgoglio. Vogliamo riconfermarci in Europa: sarà difficilissimo, ma ci proveremo. Poi abbiamo un grande obiettivo che è lo scudetto: lo vuole la società. Stiamo cercando di rinforzarci e di lavorare al meglio qui in Giappone, per lo scudetto c’è speranza. Mi piace molto allenare, ma i giocatori sono fondamentali, sono gli attori principali. Io ho tante persone che mi aiutano, cerchiamo sempre di aiutare i nostri calciatori”.