Inter, Zhang può sorridere per il mercato. E un grande plauso va alla dirigenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/09/2023

Inter, Zhang può sorridere dopo il calciomercato fatto. Sabato sarà un giorno importantissimo per la squadra nerazzurra. Infatti, a San Siro, arriva un Milan parecchio agguerrito. La squadra di Stefano Pioli vuole vendicare le due partite di Champions League della scorsa stagione e per farlo si affiderà ad una squadra che ha cambiato molto ed è migliorata sia come singoli che come collettivo.

A proposito di grandi cambiamenti, anche l’Inter di Simone Inzaghi, questa estate, è stata autrice di una vera e propria rivoluzione sul piano della rosa. Infatti, sono ben dodici i giocatori che sono stati acquistati dalla dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione, sono stati spesi circa 101 milioni di euro per rinforzare la squadra.

Ma il dato che può far sorridere il presidente Steven Zhang è quello inerente alle cessioni. Infatti, considerando gli addii di Onana, Brozovic e Gosens per le cifre di 50, 18 e 15 milioni di euro – oltre a quelle incassate dai vari giovani – si è arrivati ad incassare circa 102 milioni di euro, con un saldo, dunque, positivo, per quanto riguarda la campagna trasferimenti.

Un grande plauso, ovviamente, va fatto ai dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin che hanno saputo rispettare il diktat e mantenere una squadra competitiva anche per questa stagione. Il resto dovranno farlo tecnico e giocatori. A cominciare dalla complicatissima sfida di sabato.