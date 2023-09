di Redazione, pubblicato il: 13/09/2023

(Inter) Fabio Caressa sul suo profilo You Tube ha parlato delle maglie dei top club italiani. Il suo giudizio su quella dell’Inter è estremamente positivo a differenza di quello sulla Juventus.

“A me la maglia dell’Inter quest’anno piace tanto così classica con il risvolto nero e più azzurro. È una maglia romantica per i tifosi nerazzurri. Quella della Juventus sembra un pigiama, mi dispiace, ma a me non piace proprio”.