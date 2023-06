Inter, un obiettivo di mercato si ispira a Barella. Le parole dal ritiro della Nazionale

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/06/2023

Inter, sembrerebbe uno degli obiettivi del mercato nerazzurro, ma su di lui ci sono almeno altre due squadre: Juventus e Roma.

Stiamo parlando di Davide Frattesi che in questi giorni si sta allenando a Coverciano con la Nazionale di Mancini in vista della Nations League.

Il giocatore del Sassuolo ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa pre match che vedrà gli azzurri affrontare la Spagna giovedì. Durante l’incontro con la stampa ha fatto anche il punto sul suo futuro.

Inter, dal ritiro della Nazionale l’obiettivo nerazzurro Frattesi spiega il futuro. Un riferimento? Nicolò Barella

“Sarà un’estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. E’ sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi. Vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste, devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri al resto. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti.”

Nella stagione appena finita Frattesi ha giocato 37 partite mettendo a segno 7 gol. Lui ritiene che la scelta che farà non sarà soltanto professionale ma vuole andare in una club dove possa esaltarsi. In particolar modo ritiene importante il modulo nel quale può inserirsi.

“E’ una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due.”