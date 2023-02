Inter, un dato è tremendo. Solo la Cremonese ha fatto peggio

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/02/2023

L’Inter è il rendimento eccessivamente altalenante. Il pareggio contro la Sampdoria ha rimarcato, una volta di più, i problemi di una squadra che non riesce a inanellare vittorie in serie. La stagione resta complessa, anche se ancora sfide fondamentali attendono i ragazzi di Inzaghi, in Italia così come in Europa.

Un dato sembra piuttosto emblematico. L’Inter non dribbla. Da sempre gesto tecnico idoneo a scardinare partite chiuse, non è tema caro alle qualità espresse fin qui dai nerazzurri.

Inter, la statistica che dice tanto. I nerazzurri sono penultimi in Italia

Dal sito de La Gazzetta dello Sport arriva un quadro piuttosto critico: “Solo la Cremonese fa peggio dell’Inter in campionato, anche se di pochissimo: 4,5 dribbling a partita contro i 4,6 dei nerazzurri, secondo WhoScored. Un dato in continuità con le ultime stagioni: la squadra di Inzaghi ha chiuso lo scorso campionato al terzultimo posto in questa speciale classifica”.

C’è di più, come rimarca la fonte anche con Conte l’Inter non metteva al primo posto l’uno contro uno. Nell’anno dello scudetto con Antonio Conte – anzi – i nerazzurri si erano classificati ultimi nella speciale graduatoria. Un problema dunque annoso, non sempre sovrapponibile ai risultati, ma che altri spunti può dare sullo stallo nerazzurro.