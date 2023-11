Inter, tutti gli appuntamenti dei nazionali nerazzurri. Occhio ai sudamericani

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/11/2023

Inter, la pausa delle nazionali porta come sempre a una vera diaspora da Appiano Gentile.

Inzaghi dovrà fare a meno di ben 16 giocatori che sono già partiti per raggiungere le rispettive selezioni.

Il blocco più importante è quello azzurro. Sono infatti 6 gli interisti convocati da Spalletti. Si tratta di Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico DImarco e Davide Frattesi. L’Italia dovrà vedersela venerdì 17 a Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì 20 contro l’Ucraina. La partita si giocherà in Germania a Leverkusen. Il blocco azzurro tornerà a disposizione di Inzaghi martedì 21 novembre.

Hakan Chalanoglu sarà impegnato con la sua Turchia, allenata da Montella, in amichevole contro la Germania a Berlino il 18 e poi a Cardiff il 21 novembre. La partita in Galles vale per le qualificazioni agli Europei 2024, Turchia che però ha già staccato il biglietto per la fase finale del torneo.

Due partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi europei sono quelle che attendono i due olandesi nerazzurri. Stefan De Vrij e Denzel Dumfries giocheranno ad Amsterdam contro l’Irlanda sabato 18 e poi a Gibilterra martedì 21 novembre.

Inter, sono 16 i nazionali. Partono anche Arnautovic e Asllani. I sudamericani torneranno a poche ore dalla Juve

Kristjan Asllani, che ieri non è andato neanche in panchina per un affaticamento è stato comunque convocato dalla nazionale albanese. Qualora sia disponibile affronterà la Moldavia a Chisinau il 17 novembre e le Isole Far Per a Tirana il 20 novembre. Anche per l’Albania sono due gare valevoli per la qualificazione a Euro 2024. Giocherà invece addirittura tre partite Yann Sommer. Il numero 1 nerazzurro sarà tra i pali della sua Svizzera, in Ungheria contro Israele il 15 novembre e poi a Basilea ospiterà il Kosovo il 18 novembre. L’ultima partita con gli elvetici la giocherà a Bucarest contro la Romania. Tutte e tre le partite valgono un posto a Euro 2024.

La Francia ha convocato Marcus Thuram. L’attaccante nerazzurro giocherà il 18 contro Gibilterra a Nizza e il 21 ad Atene contro la Grecia. Ambo le partite valgono per la qualificazione alla rassegna continentale. Dopo il ritorno in campo contro il Frosinone è tornato disponibile anche per la sua nazione Marko Arnautovic. Il giocatore è stato convocato per la partita dell’Austria contro l’Estonia a Tallin, valida per Euro 2024 che si giocherà il 16 e poi per l’amichevole contro la Germania che si giocherà il 21 a Vienna.

Per quanto riguarda i sudamericani ci sarà anche un derby nerazzurro.

Capitan Lautaro Martinez sarà atteso da due partite importantissime per la qualificazione della sua Argentina ai prossimi mondiali. Il Toro giocherà il 17 a Buenos Aires contro l’Uruguay e il 22 a Rio De Janeiro contro il Brasile. Nel Brasile ci sarà Carlos Augusto che prima della partita contro seleccion giocherà in Colombia il 17. L’altro sudamericano, Alexis Sanchez è stato convocato dal Cile che se la vedrà il 17 novembre contro il Paraguay a Santiago del Cile e poi a Quito contro l’Ecuador il 22 novembre. Il loro rientro è previsto solo per giovedì 24.