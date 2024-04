Inter, Trevisani sicuro: “Lautaro e Thuram rimasti a quel momento lì”. Ecco le parole del giornalista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/04/2024

Inter, Trevisani parla di Thuram e Lautaro. La partita di ieri della squadra nerazzurra ha portato in dote tre punti pesantissimi, all’ultimo respiro, in un campo molto complicato come quello di Udine. Una partita che era importante vincere per avvicinare ancora l’obiettivo scudetto. Intanto, se Davide Frattesi, con il suo gol decisivo, è stato l’uomo della provvidenza, Lautaro e Thuram sono stati invece autori di una prova incolore.

Di questo, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato il giornalista Riccardo Trevisani che ha analizzato il momento in cui i due attaccanti nerazzurri si sono un po’ spenti.

Ecco le parole di Trevisani: “E’ un po’ rimasto a quel rigore di Madrid: è un pochino in ritardo per le medie che ci aveva abituato in questa stagione. Mi pare che l’infortunio di Thuram all’andata e il rigore di Lautaro al ritorno abbiano un po’ spento la coppia d’attacco dell’Inter: la brillantezza e la leggerezza che avevano e che dovrebbero avere a +150 non ce l’hanno più. Potrebbero entrare in campo come Carla Fracci con le scarpe da ballerina: invece li vedo con la morte nel cuore che devono fare gol e quando ci entri segna anche tuo cugino. Il rigore di Madrid ha pesato a Lautaro: c’è stato anche il siparietto sul dischetto con lui che sperava che gli dicessero di tirare, ma non era pensabile di farglielo tirare. Anche perché pensate se avesse sbagliato: lo vai ad ammuffire in una stagione da 30 stagionali”.