Inter, Rocchi si esprime su Massa: l’imbarazzante decisione su Lukaku

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2023

Inter, Rocchi si esprime in merito all’operato di Massa. La partita d’andata della semifinale di Coppa Italia di ieri tra Inter e Juventus, ha fatto parlare molto non tanto per il calcio giocato, quanto per l’episodio accaduto all’attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku. Il giocatore, infatti, dopo essere stato vittima di ululati e cori razzisti, ha esultato in maniera polemica proprio in risposta a questi ultimi.

In merito ai fatti e all’operato dell’arbitro Massa, che ha espulso Lukaku, si attendeva il commento del designatore degli arbitri, Rocchi. Proprio oggi è arrivato il suo responso in merito all’operato dell’arbitro e ai fatti della partita.

Inter, il designatore Rocchi si esprime in merito ai fatti accaduti a Lukaku e all’operato dell’arbitro Massa

Dunque, come detto, arriva il commento all’operato dell’arbitro Massa sulla partita di ieri sera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il designatore degli arbitri, avrebbe espresso parere favorevole in merito all’arbitraggio. Ed effettivamente, in generale, Massa ha condotto bene la gara.

Quello che fa discutere è la decisione in merito al cartellino rosso di Lukaku. Per il designatore, infatti, tutti i cartellini sarebbero stati corretti, compreso quello del belga, la cui esultanza è nota, ma che ha rivolto frasi nei confronti dei tifosi juventini (“Muti, muti”) configurate come provocatorie. Insomma, sembra che i protagonisti del nostro sistema calcistico facciano di tutto per affondare sotto ogni aspetto il nostro movimento. E, a quello che si può vedere, anche la classe arbitrale non fa per niente eccezione.