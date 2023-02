Inter Primavera, altra vittoria nel segno di Esposito: 2-0 al Torino per la squadra di Chivu

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/02/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu riesce a battere anche il Torino. Dopo un inizio di campionato molto delicato, non partito nel migliore dei modi, la squadra nerazzurra ha dovuto un po’ rivedere quelli che erano i piani di inizio stagione. L’obiettivo play-off scudetto è sfumato quasi subito, pertanto il nuovo obiettivo è stato focalizzato nella salvezza. E’ vero che la squadra di Chivu ha in rosa tantissimi sotto età, ma è altrettanto vero che la squadra ha faticato a trovare un proprio equilibrio in campo.

Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato e anche oggi, dopo la bella vittoria contro il Cagliari, i baby nerazzurri hanno portato a casa altri tre punti. Contro il Torino, infatti, è finita per 2-0, grazie alle reti del solito Esposito, abilissimo di testa, e al calcio di rigore calciato da Curatolo e conquistato da Carboni – che, nel corso della partita, ha anche colpito una traversa su punizione.

Tre punti importanti, che certificano i miglioramenti di un gruppo che, di sicuro, può solo crescere di qui a fine stagione. Menzione d’onore, ancora una volta, per Francesco Esposito. Il centravanti nerazzurro è in stato di grazia e forse meriterebbe qualche chance in prima squadra. Il futuro è limpido, ma ci vuole un programma studiato per la crescita di un ragazzo davvero molto promettente.